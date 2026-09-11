В Уфе Герой России высоко оценил важность программы «Атайсал»

Герой России, генерал-майор Вооружённых Сил Российской Федерации, почётный гражданин Калтасинского района Александр Панфилов высоко оценил важность программы «Атайсал» и предложил другим регионам использовать этот опыт.
– Проект, который инициировал Радий Фаритович, является жемчужиной, достоянием уже не только Башкортостана, а всей страны. Я первый раз на форуме, но всегда, когда бываю в республике, вижу, как она меняется. Вижу, что здесь живут люди, которые любят свою землю и хотят, чтобы она процветала, – сказал Александр Панфилов. – Думаю, что такие проекты нужно внедрять по всей России, чтобы люди тянулись к своим истокам и гордились малой родиной.
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