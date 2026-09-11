Андрей Кононов рассказал об использовании опыта Башкирии в Петербурге

Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, уроженец Салавата Андрей Кононов на пятом республиканском форуме «Ватан көсө – сила Отечества» отметил эффективное взаимодействие с республикой в рамках проведения Дней Башкортостана, сабантуев и других крупных мероприятий в северной столице.

– Каждый раз, приезжая сюда, идёшь и дышишь родным воздухом – он такой настоенный, хороший, глубокий. Видишь все те преобразования, которые идут в республике, и радуешься этому, – сказал Андрей Кононов. – А особенно приятно, когда делегация Башкортостана приезжает на Петербургский международный экономический форум. Наши площадки обычно расположены по соседству – и стенд республики всегда входит в тройку самых лучших. Причём каждый год экспозиция меняется, появляются новые идеи – в этот раз всех поразило дерево с искусственным интеллектом. Такое богатейшее разнообразие говорит о том, что в республике всё в порядке и задан очень верный курс.

Руководитель Кронштадтского района также рассказал о продолжении опыта «Атайсала» – в Петербурге на базе Дома национальностей уроженцы Башкортостана провели свой форум земляков, собравший около 4 тысяч человек.

– На него с радостью пришли курсанты военных училищ, представители малого и среднего бизнеса, просто жители, которые в силу разных обстоятельств переехали из Башкортостана в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, – сказал Андрей Кононов. – Хочу сказать, что я часто выезжаю на территорию СВО и ни разу не было случая, когда бы я не встречал там наших земляков. Они всегда первые на линии боевого соприкосновения. У них отличный боевой дух и, когда видишь жизнерадостные глаза наших ребят, чётко понимаешь, что победа всегда будет за нами.

Андрей Кононов отметил, что ранее служил в ВМФ, поэтому высоко оценил экспозицию уфимского Музея полярников имени Валериана Альбанова, который успел посетить. Он подчеркнул, что направит ряд новых экспонатов в его коллекцию.

Глава Башкортостана сообщил, что в республике стартовала большая работа по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов жителей в период проведения СВО. Она предполагает в том числе создание республиканского и муниципальных музеев, посвящённых спецоперации. Поэтому любые тематические экспонаты, связанные с Военно-Морским Флотом и службой на нём уроженцев республики, будут большим подспорьем для формирования тематических экспозиций.