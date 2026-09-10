В Уфе Радий Хабиров повстречался с почётными гостями Спартакиады народов РФ

Как сообщили в пресс-службе администрации Главы, руководитель региона выразил признательность Федерации спортивной борьбы России за поддержку в организации Спартакиады.

– Для нас это очень серьёзное событие. Республика принимает соревнования в шести дисциплинах, в том числе спортивной борьбе. Это стало возможным благодаря строительству в Уфе крупных объектов, в числе которых – комплекс гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы, – отметил Радий Хабиров. – Кроме того, в наших планах – возвести в столице региона Центр настольного тенниса, большой легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Всё это даст новые возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Глава Башкортостана также поблагодарил ветеранов спорта и тренеров за большой вклад в воспитание подрастающего поколения атлетов.

– Вы – настоящие легенды спорта. И ваш визит в Башкортостан, посещение Спартакиады – это праздник для молодых борцов, которые, глядя на вас, стремятся к новым достижениям, – подчеркнул Радий Хабиров. – Возможно, сегодня на соревнованиях мы с вами увидим будущих олимпийских чемпионов.