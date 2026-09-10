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20:11 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В Уфе Радий Хабиров повстречался с почётными гостями Спартакиады народов РФ

10 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с почётными гостями Спартакиады народов России по спортивной борьбе. В их числе – многократные победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренеры по спортивной борьбе.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева

Как сообщили в пресс-службе администрации Главы, руководитель региона выразил признательность Федерации спортивной борьбы России за поддержку в организации Спартакиады.

– Для нас это очень серьёзное событие. Республика принимает соревнования в шести дисциплинах, в том числе спортивной борьбе. Это стало возможным благодаря строительству в Уфе крупных объектов, в числе которых – комплекс гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы, – отметил Радий Хабиров. – Кроме того, в наших планах – возвести в столице региона Центр настольного тенниса, большой легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Всё это даст новые возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Глава Башкортостана также поблагодарил ветеранов спорта и тренеров за большой вклад в воспитание подрастающего поколения атлетов. 

– Вы – настоящие легенды спорта. И ваш визит в Башкортостан, посещение Спартакиады – это праздник для молодых борцов, которые, глядя на вас, стремятся к новым достижениям, – подчеркнул Радий Хабиров. – Возможно, сегодня на соревнованиях мы с вами увидим будущих олимпийских чемпионов.

Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
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Сенатор Российской Федерации, Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру республики.

– Дворец борьбы, который построили в Уфе, стал визитной карточкой Башкортостана, площадкой для проведения самых сложных турниров, – сказал Александр Карелин. – Важно и то, что наряду с обновлением столицы республики вы не забываете об историческом наследии, восстанавливаете культурные объекты и развиваете музейное дело. Это формирует правильные ценности у жителей и гостей города.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что большое число спортивных объектов и насыщенный календарь соревнований дают дополнительные стимулы для детей и подростков заниматься единоборствами, в том числе олимпийскими видами спорта.

– Вы предоставляете возможность каждому ребёнку развиваться, учиться быть конкурентоспособным, воспитывать в себе волю к победе и неукротимый спортивный дух, – подчеркнул Михаил Мамиашвили. – Это способствует формированию сильных личностей и укрепляет нашу великую нацию.

Участники встречи также отметили важную роль тренеров и наставников в воспитании молодёжи. Глава Башкортостана сообщил, что планирует провести встречу с учителями физкультуры, которые наряду с физической подготовкой способствуют и нравственному развитию подрастающего поколения.

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