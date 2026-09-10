Радий Хабиров провёл выездное заседание рабочей группы РГО Башкирии

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии страны, а также специалисты заповедников Московской, Вологодской, Рязанской, Оренбургской областей и Беларуси. Руководитель региона подчеркнул, что в России реализуют комплекс государственных мер по сохранению биологического разнообразия.

– Благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие» финансируются программы восстановления редких видов животных, создаются новые федеральные заповедники. Башкортостан обладает развитой сетью особо охраняемых природных территорий. Это и большое богатство, и огромная ответственность. Необходимо развивать наши парки, создавать инфраструктуру для цивилизованного и безопасного туризма. Для этого необходимо действовать совместно и системно.

С 2023 года мы вместе с учёными и отделением РГО в республике сделали большой шаг к возрождению популяции зубров на Южном Урале. Проект сложный, международный. Животные успешно адаптируются в наших вольерах. Сегодня общая численность группы насчитывает уже 33 особи, включая телят, которые родились на башкирской земле. Думаю, у нас получается важная и успешная история. Отмечу, что мы не единственные в России, кто восстанавливает фауну. Наши коллеги из Оренбургской области, например, занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского, – сказал Радий Хабиров. – Ещё один безусловный и главный бренд Башкирии – это наш мёд. Перед нами стоит ряд важных задач, чтобы защитить наш национальный символ.