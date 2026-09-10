Радий Хабиров анонсировал меры поддержки ремесленников Башкирии

Жительница села Максютово Наиля Имельбаева рассказала, что она занимается проектом «Йылы икмак табыны» и с 2023 года начала выпекать хлеб. Она также проводит онлайн-курсы и мастер-классы. При этом она выпекает хлеб по старинным рецептам с использованием хмеля.

Анна Бородина в 2019 году организовала сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПСК) «Кугарчинское сельское подворье». Они производят травяные сборы ручного сбора из дикорастущих трав Башкортостана. Все этапы — от сбора трав до упаковки — выполняются вручную, без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

В Кугарчинском районе местные предприниматели занимаются и вязанием пуховых шалей. Это одно из самых известных направлений. В сёлах женщины продолжают традиции: обрабатывают пух, прядут и вяжут шали. Предприниматель Расима Варнавская рассказала, что процесс трудоёмкий: шаль вяжут 2–3 недели, часто в зимнее время, когда меньше сельских работ. Кугарчинский район неоднократно отмечался на республиканских конкурсах в этой номинации.

Еще одно направление — художественная обработка дерева. Мастера создают резные сувениры, предметы интерьера, мебель. Например, здесь плетут декоративные ширмы, кресла-качалки, стулья, диванчики, столики, сундучки и табуретки.

Мастер из деревни Юлдыбаево Урал Хуснуллин рассказал, что умение и навыки по изготовлению башкирского национального инструмента курая им передал отец. Инструменты мастеров известны в республике среди знаменитых кураистов.

Ежегодно они изготавливают по несколько тысяч кураев. Народные умельцы, как истинные знатоки красоты изящно оформляют свои инструменты и внешне, упаковывая в красивые сувенирные футляры.

«У нас в каждом районе и городе живут талантливые люди. Я в понедельник ряд решений объявлю в рамках поддержки наших ремесленников. Им прежде всего нужна возможность сбывать свою продукцию, и чтобы об этой продукции знали», — отметил Радий Хабиров во время общения с корреспондентом «Башинформа».