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16:29 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Радий Хабиров анонсировал меры поддержки ремесленников Башкирии

10 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров перед началом заседания регионального отделения Русского географического общества осмотрел выставку ремесленников Кугарчинского района.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Жительница села Максютово Наиля Имельбаева рассказала, что она занимается проектом «Йылы икмак табыны» и с 2023 года начала выпекать хлеб. Она также проводит онлайн-курсы и мастер-классы. При этом она выпекает хлеб по старинным рецептам с использованием хмеля.

Анна Бородина в 2019 году организовала сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПСК) «Кугарчинское сельское подворье». Они производят травяные сборы ручного сбора из дикорастущих трав Башкортостана. Все этапы — от сбора трав до упаковки — выполняются вручную, без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

В Кугарчинском районе местные предприниматели занимаются и вязанием пуховых шалей. Это одно из самых известных направлений. В сёлах женщины продолжают традиции: обрабатывают пух, прядут и вяжут шали. Предприниматель Расима Варнавская рассказала, что процесс трудоёмкий: шаль вяжут 2–3 недели, часто в зимнее время, когда меньше сельских работ. Кугарчинский район неоднократно отмечался на республиканских конкурсах в этой номинации.

Еще одно направление — художественная обработка дерева. Мастера создают резные сувениры, предметы интерьера, мебель. Например, здесь плетут декоративные ширмы, кресла-качалки, стулья, диванчики, столики, сундучки и табуретки.

Мастер из деревни Юлдыбаево Урал Хуснуллин рассказал, что умение и навыки по изготовлению башкирского национального инструмента курая им передал отец. Инструменты мастеров известны в республике среди знаменитых кураистов.

Ежегодно они изготавливают по несколько тысяч кураев. Народные умельцы, как истинные знатоки красоты изящно оформляют свои инструменты и внешне, упаковывая в красивые сувенирные футляры.

«У нас в каждом районе и городе живут талантливые люди. Я в понедельник ряд решений объявлю в рамках поддержки наших ремесленников. Им прежде всего нужна возможность сбывать свою продукцию, и чтобы об этой продукции знали», — отметил Радий Хабиров во время общения с корреспондентом «Башинформа».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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