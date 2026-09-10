Главе Башкирии рассказали об исследованиях популяции башкирской пчелы

– Стратегия развития пчеловодства в республике должна основываться на разведении трёх экотипов пчел – бурзянского, южно-уральского горно-степного и северо-башкирского с возможным включением северо-восточного и зауральского экотипа, – сказал Венер Саттаров. – Также нужно сформировать сеть опорных племенных пасек в зонах естественного распространения каждого экотипа и ввести обязательную ДНК-паспортизацию племенного материала. Просим рассмотреть возможность грантовой поддержки лабораторий, проводящих морфологические и генетические исследования медоносной пчелы на территории республики.
Руководитель региона Радий Хабиров поручил подготовить аналитическую справку и при необходимости рассмотреть возможность разработки республиканской программы для дальнейшего развития пчеловодства в Башкортостане.
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