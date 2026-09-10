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17:19 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Главе Башкирии доложили, что нужно для успешного развития популяции зубров

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Сегодня на выездном заседании рабочей группы реготделения Русского географического общества о формировании устойчивой популяции европейского зубра на территории Башкортостана рассказал руководитель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (УФИЦ РАН) Василий Мартыненко.

– На территории парка без ущерба кормовым ресурсам могут обитать 70-75 особей. Расчёты специалистов группы по сохранению зубра показали, что жизнестойкой в долгосрочном плане является популяция зубров в 2,5 тысячи особей. Для их содержания необходимо иметь территорию около 400 тысяч га, – отметил Василий Мартыненко. – «Мурадымовское ущелье» входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал», который занимает площадь около 350 тысяч га. Поэтому эта территория может послужить хорошей основой для создания в республике жизнестойкой, вольно живущей популяции европейского зубра. Также для исключения инбридинга – скрещивания близкородственных животных – необходимо при следующих закупках приобретать самок из нацпарка «Беловежская пуща», а быков из других уголков Беларуси.

Глава Башкортостана поручил минэкологии региона проработать это предложение при формировании следующей заявки на завоз зубров. Отметим, что в 2027 году в рамках гранта Президентского фонда природы в республику планируют привезти ещё девять особей.

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