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17:39 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Уфе на Совете по культуре обсудили вопросы патриотического воспитания

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в своём выступлении на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства особое внимание уделила патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке участников специальной военной операции и сохранению историко-культурного наследия республики.

– Наши театры, филармонии и киностудии должны стать центрами патриотического воспитания нового поколения. Нам нужны современные пьесы, честные фильмы и сильные песни об участниках СВО, о героях нашего времени – добровольцах, врачах, инженерах оборонных заводов. Искусство должно говорить со зрителем на языке современности, без фальши и пафоса, честно показывая цену подвига, – сказала Лилия Гумерова. – Пусть лозунг «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» станет девизом наших поступков и консолидации усилий.

Председатель Российского исторического общества в Башкортостане Марат Марданов отметил роль учреждений культуры в сохранении исторической памяти в новых геополитических условиях.

– Предлагаем синхронизировать деятельность музеев, библиотек и национально-культурных центров так, чтобы вся инфраструктура формировала чувство общности граждан и популяризировала общее наследие народов России. Молодёжь воспринимает историю преимущественно в визуальном формате. Поэтому нужно усилить работу по оцифровке краеведческих материалов, созданию цифровых экскурсий и виртуальных выставок, которые сделают музейное наследие доступным за пределами стен учреждений, – сказал Марат Марданов. – Сохранение исторической памяти – это работа на будущее. Культурные учреждения обладают огромным потенциалом в этой сфере. Уверен, что совместными усилиями мы сможем ответить на вызовы времени и внести свой вклад в нашу Победу.

Глава республики поддержал инициативу и поручил министерству культуры региона рассмотреть это предложение.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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