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18:01 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Уфе члены Совета по культуре рассказали о работе в период проведения СВО

В Башкортостане создали свыше 200 тематических экспозиций и выставок, где представили более 3 тысяч экспонатов из зоны СВО.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня об этом на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства сообщил директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев.

– С начала года музеи посетили около 17 тысяч участников спецоперации и их семей, провели более 2,8 тысячи мероприятий с их участием. Это круглые столы, квиз-игры, историко-патриотические марафоны. Широко практикуем выездные экскурсии и мастер-классы, – отметил Ильшат Утяев. – Башкортостан активно интегрирован в общероссийскую музейную повестку по теме СВО. Наш опыт регулярно представляют на федеральных площадках. Например, в Москве на Международном фестивале «Интермузей. БРИКС+» мы презентовали проект «Культурная реабилитация военнослужащих СВО и их семей в историческом музее».

Руководитель региона обратил внимание, чтобы все экспонаты из зоны специальной военной операции перед установкой в музее обязательно проверялись на предмет безопасности.

Участники заседания также обсудили вопросы сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения, реализации стратегии государственной культурной политики, развития патриотического туризма.

В частности, председатель Молодёжного совета при Минкультуры Башкортостана Юлай Касимов отметил, что их структура вошла в топ-5 наиболее эффективных в этой сфере в России и привлекла на реализацию своих проектов более 1 млн рублей из федерального бюджета.

Композитор, педагог, член Союза композиторов Башкортостана Нур Даутов предложил возобновить проведение республиканского творческого конкурса среди школьников «Весенняя капель». Глава Башкортостана поручил минкульту и минпросвещения региона рассмотреть этот вопрос.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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