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22:19 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Радий Хабиров рассказал о мерах господдержки учителей в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с молодыми учителями родного языка и литературы назвал жильё наиболее значимой мерой господдержки для начинающих педагогов.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева

Руководитель региона подчеркнул, что республика рассматривает возможность создания механизма улучшения жилищных условий, аналогичного действующим мерам для молодых учёных и аспирантов. Радий Хабиров также напомнил о реализации в регионе программы «Земский учитель». Она предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей преподавателям, которые переехали на работу в малые населённые пункты.

На встрече обсудили и финансовые меры поддержки молодых специалистов. Министр образования сообщил, что для молодых педагогов предусмотрена доплата в размере 15 процентов. При этом студенты, которые ещё не завершили обучение в вузе, но уже работают в школе, пока не могут претендовать на эту выплату. Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, чтобы поддержка распространялась и на студентов, совмещающих обучение с педагогической деятельностью.

Говоря о возможности увеличения количества конкурсов и номинаций для воспитателей и преподавателей национальных языков, Глава Башкортостана поручил провести ревизию действующих механизмов в этой сфере, чтобы оценить существующие форматы, определить возможности для их расширения.

Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
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