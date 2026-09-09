Радий Хабиров рассказал о мерах господдержки учителей в Башкирии

Руководитель региона подчеркнул, что республика рассматривает возможность создания механизма улучшения жилищных условий, аналогичного действующим мерам для молодых учёных и аспирантов. Радий Хабиров также напомнил о реализации в регионе программы «Земский учитель». Она предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей преподавателям, которые переехали на работу в малые населённые пункты.

На встрече обсудили и финансовые меры поддержки молодых специалистов. Министр образования сообщил, что для молодых педагогов предусмотрена доплата в размере 15 процентов. При этом студенты, которые ещё не завершили обучение в вузе, но уже работают в школе, пока не могут претендовать на эту выплату. Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, чтобы поддержка распространялась и на студентов, совмещающих обучение с педагогической деятельностью.

Говоря о возможности увеличения количества конкурсов и номинаций для воспитателей и преподавателей национальных языков, Глава Башкортостана поручил провести ревизию действующих механизмов в этой сфере, чтобы оценить существующие форматы, определить возможности для их расширения.