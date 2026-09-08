Владимир Путин обсудил по телефону с Дональдом Трампом актуальные вопросы

Прошел очередной телефонный разговор Президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5–6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Разговор прокомментировал на официальном сайте Кремля помощник президента России Юрий Ушаков.
Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и откровенным. По словам Ушакова, разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования.
– Дональд Трамп отчётливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причём впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России, – отметил помощник президента. – Владимир Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнёрства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.
В ходе телефонного разговора условлено было продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осуждёнными лицами.
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