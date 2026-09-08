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17:00 (UTC+5), 08 Сентября 2026

Уфимцы задолжали за коммуналку 2,6 млрд рублей

Данными на 1 января 2026 года поделился депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Флюр Нурлыгаянов в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ». При этом бюджет столицы составляет 44,5 миллиарда рублей.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

По мнению парламентария, оплата коммунальных услуг становится «непосильным бременем» для жителей.

«Нужно провести аудит коммунальной сферы. Все понимают, что есть большая изношенность сетей, которая еще с советских времён тянется. Ключевую коммунальную инфраструктуру нужно передать в государственную и муниципальную собственность. Потом, люди должны понимать, как формируются тарифы — энерго- и теплоснабжающие компании должны доказывать жителям экономическую обоснованность повышения цен, чтобы было понятно, сколько и за что мы платим. В том числе и управляющие компании должны отвечать за качество предоставляемых услуг», — подчеркнул Флюр Нурлыгаянов.

Депутат регионального парламента считает, что сегодня необходимо добиваться от госкомитета по тарифам, госжилстройнадзора, Федеральной антимонопольной службы и других ведомств более активного контроля процессов в сфере ЖКУ.

«Коммунальная сфера, как и образование, здравоохранение и другие, должна находиться в зоне ответственности государства. Это очень острый социальный вопрос. Сегодня, когда многие люди закредитованы, у них есть платежи и по медицинским услугам, и за обучение детей, коммунальные услуги иногда переходят в третью или четвёртую очередь — в итоге копится задолженность. Государству нужно принимать экстренные решения», — уверен депутат.
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