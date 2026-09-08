Уфимцы задолжали за коммуналку 2,6 млрд рублей

По мнению парламентария, оплата коммунальных услуг становится «непосильным бременем» для жителей.
«Нужно провести аудит коммунальной сферы. Все понимают, что есть большая изношенность сетей, которая еще с советских времён тянется. Ключевую коммунальную инфраструктуру нужно передать в государственную и муниципальную собственность. Потом, люди должны понимать, как формируются тарифы — энерго- и теплоснабжающие компании должны доказывать жителям экономическую обоснованность повышения цен, чтобы было понятно, сколько и за что мы платим. В том числе и управляющие компании должны отвечать за качество предоставляемых услуг», — подчеркнул Флюр Нурлыгаянов.
Депутат регионального парламента считает, что сегодня необходимо добиваться от госкомитета по тарифам, госжилстройнадзора, Федеральной антимонопольной службы и других ведомств более активного контроля процессов в сфере ЖКУ.
«Коммунальная сфера, как и образование, здравоохранение и другие, должна находиться в зоне ответственности государства. Это очень острый социальный вопрос. Сегодня, когда многие люди закредитованы, у них есть платежи и по медицинским услугам, и за обучение детей, коммунальные услуги иногда переходят в третью или четвёртую очередь — в итоге копится задолженность. Государству нужно принимать экстренные решения», — уверен депутат.
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