Правительство России дополнительно поддержит аграриев

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей заявил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.

«В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 млн тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. И в целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объёмы. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это – фундамент урожая 2027 года», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер отметил, что прежде всего нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России. Проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются.

Во‑первых, в конце августа дополнительно выделено порядка 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объёмами урожая.

Во‑вторых, подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые. Предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа 2026 года.

Вице-премьер добавил, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей сформирован набор дополнительных мер. Так, правительство определяет размер погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Также планируется пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга производителям зерна из регионов, где собранные объёмы значительно превышают потребление.

Помимо этого, обсуждается введение временного моратория на банкротство аграриев и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителя даже в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна.

Также правительство рассматривает возможность проведения государственных закупочных интервенций. Этот механизм направлен на стабилизацию внутренних цен на зерновые культуры и помощь аграриям в реализации продукции.