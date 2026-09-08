Полпред Главы Башкирии в Курултае: «Рост тарифов ЖКУ требует прозрачности»

Как пояснили спикеры, 10,7% — это средний индекс, и итоговая сумма в квитанции будет зависеть от конкретного набора услуг и объемов потребления. Тем не менее рост нагрузки ощутим. Депутат Госсобрания — Курултая РБ Флюр Нурлыгаянов напомнил, что еще в январе 2026 года этот показатель составлял 1,7%.

Полномочный представитель Главы Башкирии в республиканском парламенте Константин Шагимуратов считает, что ЖКХ для человека начинается не с постановлений и тарифных таблиц, а с квитанции.

«Когда сумма в ней растет, у любого жителя возникает нормальный вопрос: что именно стало лучше за мои деньги? В 2026 году изменение платы за коммунальные услуги проходит в два этапа. Но дело даже не в самом факте индексации. Гораздо серьезнее другое: рост платежей происходит на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры. Значит, обсуждать надо уже не отдельный тариф, а устройство всей системы. Мы слишком долго жили по странной логике: если коммунальному хозяйству не хватает денег, увеличивается нагрузка на потребителя. Проходит время, сети по-прежнему требуют ремонта, возникают новые расходы, и снова появляется аргумент о необходимости повышения. Получается круг, оплачивать который предлагается жителю. Так быть не должно», — прокомментировал Шагимуратов корреспонденту ИА «Башинформ».

Полпред руководителя республики в региональном парламенте уверен, что если в тариф закладываются средства на модернизацию, то люди имеют право знать, куда их направляют. В частности, какой именно участок трубы заменили, какую котельную обновили, сколько стоили работы и когда были закончены, а также насколько снизилась аварийность.

«Особенно показательно, что летом 2026 года Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявленных нарушениях при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ряда организаций. Это не означает, что все коммунальные тарифы незаконны. Но это сильный аргумент в пользу тщательной проверки расходов и максимальной прозрачности тарифообразования. Поэтому нужен полноценный аудит коммунального хозяйства. Не очередная ведомственная справка, которую прочитают несколько специалистов. Нужна понятная жителям картина: состояние сетей, экономическое обоснование тарифов, инвестиционные программы, фактически выполненные работы», — подчеркнул он.

Отдельно Шагимуратов остановился на работе управляющих компаний.

«Здесь принцип должен быть элементарным: деньги платятся за оказанную услугу. Если работа не выполнена или выполнена ненадлежащим образом, должен следовать перерасчет. Житель не обязан оплачивать услугу только потому, что соответствующая строчка напечатана в квитанции», — заявил спикер.

Шагимуратов назвал коммунальную инфраструктуру системой жизнеобеспечения территории, поэтому, по его мнению, вода, тепло, канализация и электросети нельзя рассматривать исключительно как обычный коммерческий актив.

«Там, где речь идет о критической инфраструктуре и естественных монополиях, государственный и муниципальный контроль должен быть жестким, а ответственность — персональной. Никто не спорит с тем, что старые сети надо ремонтировать и что это требует денег. Но бесконечно лечить износ одним повышением платежей нельзя. Сначала покажите людям, за что они платят. Покажите состояние сетей. Проведите аудит расходов. Сделайте прозрачными инвестиционные программы. Обеспечьте перерасчет за неоказанные услуги. И только тогда разговор об экономически обоснованных затратах будет честным. Потому что квитанция — это не пожертвование коммунальной отрасли. Это плата гражданина за конкретную услугу. И если плата растет, человек вправе требовать конкретного результата», — убежден Шагимуратов.