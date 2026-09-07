Глава Башкирии выразил соболезнования Александру Сидякину

У Александра Сидякина трагически погибла дочь. У нее болело сердце, за ее жизнь долго боролись. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал Глава Башкирии. Радий Хабиров выразил слова соболезнования и сказал, что похороны пройдут завтра в Москве, он вылетит, чтобы присутствовать.
«У нашего товарища, который с нами долгие годы работал, трагически погибла дочь. Конечно, я не мог не поехать и не побыть с ним. Ребёнок болел, сердце было больное, они долго боролись, но, к сожалению, трагически погибла. Похороны будут завтра в Москве, я там тоже буду», — сказал Радий Хабиров.
Александр Сидякин с 2018 по 2021 год возглавлял администрацию Главы республики, сейчас руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России».
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