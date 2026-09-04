Радий Хабиров сообщил о новой традиции

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил в соцсетях о том, что у нас появилась замечательная традиция – поздравлять ребят-первокурсников из вузов и колледжей республики с началом нового, важного этапа в жизни.
«Наша цель – еще раз показать молодым ребятам, что мы очень ценим их и относимся к ним с огромным уважением, - написал Радий Хабиров. - Уже второй год подряд проводим посвящение в первокурсники во Дворце борьбы – сегодня здесь собрались более 5 тысяч студентов. Молодые, яркие, позитивные – будущее нашей республики. Самая лучшая наша молодежь.
Студенчество – очень добрая и светлая пора в жизни. Поэтому желаю всем ребятам провести его правильно: учиться, набираться знаний и навыков, которые пригодятся в дальнейшей работе. Пробовать себя в науке, заниматься спортом и творчеством. Не опускать руки, когда что-то не получается, и находить в себе силы идти вперед. И конечно, дружить, влюбляться и жить полной жизнью».
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