Политолог рассказал, как Башкирия повышает престиж профессии учителя

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, это событие вновь продемонстрировало высокое место республики в федеральной социальной и образовательной повестке.

«Значение церемонии не ограничивается запуском очередного социального объекта. Президент вновь лично включился в один из крупных проектов республики, а значит, образовательная инфраструктура Башкирии остается в поле его внимания. Для региона это важный политический сигнал и одновременно подтверждение того, что выстроенный диалог региональной команды с федеральным центром продолжает давать вполне осязаемый результат. Сам факт участия Путина в открытии школы по видеосвязи показывает, что социальная и образовательная повестка Башкортостана сохраняет высокую значимость на федеральном уровне», — считает Мухин.

Как отметил Мухин, в последние годы Башкирия последовательно возвращает профессии учителя тот вес, который педагогу положен по праву. Буквально на днях Радий Хабиров подписал указ о повышении престижа педагогической деятельности в республике. Новая инициатива стала очередным этапом той последовательной работы по поддержке учителей, которую управленческая команда республики ведет постоянно.

«Речь идет не об одной разовой мере, а о постепенном формировании целой системы. Учитель сегодня отвечает уже за гораздо большее, чем урок по расписанию, и это требует ресурсов и соответствующего отношения государства. Поэтому повышение статуса педагога должно идти одновременно по нескольким направлениям — от условий труда и безопасности до профессионального развития и общественного признания», — пояснил руководитель ЦПИ.

В частности, последние полгода Башкортостан серьезно усиливает безопасность школ. Пересматриваются требования к работе охраны, усилена психологическая и профилактическая работа с трудными подростками. На ответственных за воспитательную работу возложили дополнительные задачи по контролю психологического климата и выявлению детей группы риска. При этом для таких педагогов ввели региональную надбавку в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Как отмечает эксперт, это показывает, что дополнительные обязанности должны сопровождаться не только требованиями, но и конкретной поддержкой.

«Если государство говорит о расширении ответственности педагога, оно должно одновременно давать ему инструменты для этой работы. В Башкортостане в данном случае мы видим именно такой подход: дополнительные задачи по безопасности и психологическому климату подкрепляются материальной поддержкой», — пояснил Мухин.

Теперь в Башкирии начинается реализация следующего большого блока инициатив. В республике появится государственная медаль «За педагогическую деятельность». Это одна из форм признания людей, которые годами воспитывают детей, готовят победителей олимпиад и передают опыт молодым коллегам.

Однако символическим признанием дело не ограничивается. Начинающим педагогам минимум на год дадут наставника, учителям откроют бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам и музеям, а для их детей предусмотрят приоритет при устройстве в детские сады.

«Анонсируя новые инициативы поддержки, Радий Хабиров обозначил и задачу для региональных органов власти: „Я подписал этот указ, прошу его развивать дальше. Мы договорились с министерством, что работа будет продолжена“. Здесь принципиально важно, что работа не заканчивается подписанием указа. Если все эти решения войдут в большую дорожную карту поддержки педагогов до 2030 года, это будет уже долгосрочная программа. Она должна сделать учительскую профессию привлекательнее и для тех, кто десятилетиями работает в школе, и для молодых людей, только выбирающих этот путь», — сказал политолог.

По планам, все решения должны войти в большую дорожную карту поддержки педагогов до 2030 года. Речь идет о долгосрочной программе, которая должна повысить привлекательность учительской профессии для опытных специалистов и молодых людей, только выбирающих этот путь.

При этом, уверен эксперт, престиж учителя невозможно вернуть за один день. Он складывается из множества факторов, важнейшими из которых остаются зарплата и условия труда, безопасность и уверенность человека в том, что его труд действительно ценят.

«Престиж профессии — это всегда сумма факторов. Нельзя решить вопрос одной медалью или одной надбавкой. Нужны достойные условия труда, безопасность, профессиональная свобода, возможности для развития и ощущение общественного уважения. Только тогда молодой человек будет воспринимать школу не как временное место работы, а как полноценную профессиональную траекторию.

Результат такой работы в регионе уже можно увидеть. Башкирия вошла в пятерку лучших регионов России по олимпиадной деятельности. За сильным школьником практически всегда стоит сильный учитель, который когда-то сумел заинтересовать, поддержать и вовремя потребовать большего. Олимпиадные достижения — это, конечно, не единственный показатель качества образования, но очень наглядный. За каждым сильным школьником обычно стоит педагог, который смог раскрыть способности ребенка, заинтересовать его предметом, поддержать в нужный момент и потребовать большего результата. Поэтому успехи учеников — это в том числе показатель работы учителей», — подчеркнул Мухин.

Он добавил, что влияние педагогической профессии вообще трудно подсчитать одной статистикой.

«Учитель — одна из тех профессий, влияние которой трудно измерить цифрами. Через одного хорошего педагога действительно проходят сотни человеческих судеб. Он влияет не только на знания, но и на жизненную траекторию человека. Поэтому инвестиции в статус учителя, его профессиональную свободу, безопасность и уважение к его труду — это инвестиции в будущее региона», — резюмировал Мухин.