В Башкирии спрогнозировали эффект от новой миграционной политики

Об этом заявил полномочный представитель Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае республики Константин Шагимуратов на пресс-конференции в «Башинформе».

По словам Шагимуратова, сокращение притока иностранных специалистов заставит работодателей повышать стоимость труда там, где сохраняется потребность в работниках.

«Мы увидим рост зарплат, потому что в сферах, где есть потребность и необходимость в рабочей силе, произойдет определённый рост стоимости товаров и услуг для конечного потребителя, так как исчезнут миграционный фактор и дешевизна труда», — сказал спикер.

Полпред Главы РБ в региональном парламенте также отметил возможное снижение нагрузки на социальную инфраструктуру. В частности, привел в пример расходы регионов на медицинскую помощь иностранным гражданам.

«Если по медицинской отрасли посмотреть, то есть примеры по ряду регионов, если я не ошибаюсь, в Пермском крае порядка 200 млн рублей на лечение привлеченных зарубежных работников потратили, в Свердловской области около 30 млн», — прокомментировал он.

По словам Шагимуратова, высвободившиеся средства при сокращении потока иностранных специалистов могут либо оставаться в региональных бюджетах, либо направляться на нужды российских граждан.

Однако рассчитывать на быстрые изменения не стоит. Рынку труда потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям и перестроить систему подготовки кадров.

«Что касается реалистичных сроков, то, думаю, в первые три года будет некая перестройка, переходный период, после которого мы уже системно сможем наблюдать результат этой политики», – подчеркнул Шагимуратов, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».