В Башкирии усилят контроль за топливом

В частности, минпром, минсельхоз, минэкономразвития и минфин республики усилят контроль за топливообеспечением. Также власти оптимизируют графики планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

«На совещании у вице-премьера страны Александра Новака обсуждались баланс спроса и предложения на региональных рынках, результаты анализа цен ФАС, выявленные факты необоснованного завышения стоимости. Продолжается работа по заключению типовых соглашений регионов с независимыми АЗС», — прокомментировал Назаров.

Кроме того, напомнил Назаров, правительство России разработает программу восстановления логистических и складских мощностей.

О том, что происходит с топливом в Башкирии, читайте в материале «Башинформа».