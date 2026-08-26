В Башкирии усилят контроль за топливом

В частности, минпром, минсельхоз, минэкономразвития и минфин республики усилят контроль за топливообеспечением. Также власти оптимизируют графики планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
«На совещании у вице-премьера страны Александра Новака обсуждались баланс спроса и предложения на региональных рынках, результаты анализа цен ФАС, выявленные факты необоснованного завышения стоимости. Продолжается работа по заключению типовых соглашений регионов с независимыми АЗС», — прокомментировал Назаров.
Кроме того, напомнил Назаров, правительство России разработает программу восстановления логистических и складских мощностей.
О том, что происходит с топливом в Башкирии, читайте в материале «Башинформа».
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