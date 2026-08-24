Владимир Путин продлил срок госслужбы Александру Бастрыкину

Президент России Владимир Путин продлил до 27 августа 2027 года срок федеральной государственной службы главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ „О Следственном комитете Российской Федерации“ продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.
Справочно. Александр Иванович Бастрыкин — советский и российский государственный деятель, юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал юстиции Российской Федерации. С 15 января 2011 года — председатель Следственного комитета Российской Федерации.
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