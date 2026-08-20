В Уфе дан старт проекту «ИнформУИК», сообщает администрация города. В рамках подготовки к выборам депутатов Госдумы девятого созыва, члены участковых избирательных комиссий начали работу по адресному информированию избирателей.

Основная цель обходчиков проекта «ИнформУИК» – используя специальное мобильное приложение, вступить в доверительный диалог с избирателями, проинформировать их о сроках и порядке избирательных действий, рассказать о зарегистрированных кандидатах и политических партиях, вручить избирателям информационные материалы. Также обходчики могут уточнить сведения об избирателях и оформить необходимые заявки, например – голосование на дому.

Адресное информирование о предстоящих выборах особенно актуально для тех категорий граждан, которые не всегда могут получить информацию через привычные каналы. Многие люди не читают газет и не смотрят телевизор, а у пожилых людей часто нет доступа к интернету, поэтому крайне важно дойти до них и в доступной форме рассказать о предстоящих выборах.

Обходчики не проводят агитацию за каких-либо кандидатов или за политические партии. Их главная задача – информировать избирателей, а не убеждать голосовать за кого-то.