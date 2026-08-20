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20:03 (UTC+5), 20 Августа 2026

В Башкирии усилят защиту стратегических объектов

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба. На нём с участием руководителей министерств и ведомств, а также представителей правоохранительных органов и оперативных служб обсудили усиление защиты стратегических объектов.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева
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Руководитель региона ознакомился с образцами техники и оборудования, которые применяют при отражении террористических атак с использованием беспилотных воздушных судов.

– Пассивная защита предприятий показывает себя достаточно эффективно, – отметил Радий Хабиров. – При этом важно, что мы дополнительно приняли ряд решений и усилились отрядами «БАРС», на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу мы будем совершенствовать и дальше.

На заседании руководитель региона вручил благодарности Главы Башкортостана специалистам оперативных служб и ведомств, которые противостоят беспилотникам и занимаются ликвидацией последствий террористических актов.

Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности в связи с увеличением атак вражеских БПЛА.

– За последнюю неделю враг совершил несколько нападений с использованием беспилотных воздушных судов. Впервые на территории республики был совершён налёт беспилотников на логистический центр, – сказал Радий Хабиров. – Меры по защите таких объектов мы приняли заранее. Тем не менее совместно с их собственниками нам необходимо проработать дополнительные действия по обеспечению безопасности людей и производств.

На заседании также рассмотрели вопросы работы ряда отраслей экономики и защиты инфраструктурных объектов от терактов. По итогам обсуждения подготовили соответствующие рекомендации для руководства предприятий и организаций.

Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
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