Завтра в Башкирии стартует проект «ИнформУИК»

20 августа в Башкирии, как и в большинстве регионов, стартует проект «ИнформУИК». Информирование избирателей продлится до 15 сентября, сообщает администрация Уфы.
Узнать обходчика можно по специальной экипировке – брендированная кепка и сумка с логотипом избирательной кампании. У каждого обходчика при себе имеется удостоверение установленного образца о его принадлежности к конкретной участковой комиссии.
Его цель – дать избирателям полную и достоверную информацию о предстоящих выборах. Члены УИК проведут подомовые обходы и лично расскажут: о выборах в сентябре и участниках голосования; как и где проголосовать – в том числе не выходя из дома; о графике работы УИК, её адресе и телефоне; как оформить голосование «на дому».
Информирование пройдёт с помощью специального мобильного приложения ЦИК России.
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