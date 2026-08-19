Завтра в Башкирии стартует проект «ИнформУИК»

20 августа в Башкирии, как и в большинстве регионов, стартует проект «ИнформУИК». Информирование избирателей продлится до 15 сентября, сообщает администрация Уфы.

Узнать обходчика можно по специальной экипировке – брендированная кепка и сумка с логотипом избирательной кампании. У каждого обходчика при себе имеется удостоверение установленного образца о его принадлежности к конкретной участковой комиссии.

Его цель – дать избирателям полную и достоверную информацию о предстоящих выборах. Члены УИК проведут подомовые обходы и лично расскажут: о выборах в сентябре и участниках голосования; как и где проголосовать – в том числе не выходя из дома; о графике работы УИК, её адресе и телефоне; как оформить голосование «на дому».

Информирование пройдёт с помощью специального мобильного приложения ЦИК России.