Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь выбрать фасад Дома актера

«Этим вечером на работе занимаюсь приятным делом. И хочу с вами посоветоваться», — отметил Радий Хабиров.

Он напомнил, что здание Дома актера имени Бэдэр Юсуповой на улице Пушкина в Уфе договорились привести в порядок — отремонтировать внутри и снаружи. В том числе планируется оборудовать хороший театральный зал для будущих постановок.

«В этом году займемся проектированием, а в следующем уже зайдём туда с работами. А теперь предлагаю обсудить. Пишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Мне — второй», — поделился руководитель региона.

Ранее мы сообщали о новой концепции Дома актера, которую на коллегии минкультуры РБ озвучил председатель Союза театральных деятелей Башкирии Алмас Амиров.