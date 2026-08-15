Андрей Назаров высказался о своем участии в выборах в Госсобрание

Он заявил, что у него есть принцип - работать депутатом один созыв для того, чтобы максимально выложиться, понимая, что этот период дан для максимальной самореализации.

- Я был один созыв депутатом Горсовета города Сибая, один созыв - депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан, один созыв - депутатом Государственной Думы, - поделился премьер-министр и рассказал предысторию. - Когда Радий Фаритович Хабиров переизбрался на второй срок, я предложил: пора бы, как в велотреке, четверке велосипедистов, менять лидера, иначе лидер чуть подустанет и вся команда сдаст позицию, поэтому надо освежить. Но Радий Фаритович тогда был не согласен, сказал, что надо еще доработать, есть ряд проектов, объектов и так далее. По секрету скажу: тяжело отказывать Радию Фаритовичу, многие из нас знают. Поэтому продолжилась моя работа в качестве руководителя правительства - через месяц будет 7 лет уже.

И когда Гульнур Галинуровна (Кульсарина - ред.) решила освободить Кизильский округ, чтобы избираться в Государственную Думу, я подумал: это шанс - Абзелиловский район, часть Баймакского, моя родина, Зауралье. Я сказал: Радий Фаритович, может, я попробую, может, меня избиратели поддержат на выборах? Он сказал не очень с удовольствием: попробуй, если избиратели поддержат, то придется продолжать работать.

Андрей Назаров отметил, что хочет попробовать новую стезю и ставит большие задачи:

- Если честно, то надо все-таки какие-то изменения вводить для правительства республики, темпы увеличивать или продолжать выдерживать высокий темп. Нужно новую стезю попробовать. Есть несколько больших важных идей. Вы завершение избирательной кампании ожидайте, и потом уже примем окончательное решение. Но так - да, это не шутка, что я участвую в выборах в Государственное Собрание по Кизильскому кругу.

— Я не брошу Зауралье, не брошу республику, не брошу «Единую Россию», не брошу нашу страну, всегда до конца своих дней, — подытожил Назаров.