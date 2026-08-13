Стало известно, когда начнется отливка памятника Салавату Юлаеву

Президент академии Василий Церетели отметил, что процесс реставрации идет в соответствии с планом, сейчас проходят необходимые процедуры, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

По словам Церетели, памятник будет установлен в срок, заявленный Главой республики. Он также рассказал, когда начнется отливка памятника.

«Все работы идут в рамках намеченных сроков, которые назвал Глава республики. Все детали скульптуры готовы к формовке. Параллельно с формовкой будет уже начинаться отливка. И это будет такой беспрерывный процесс, чтобы успеть всё сделать вовремя», — отметил Василий Церетели.

Ранее Глава республики Радий Хабиров на встрече с главными редакторами республиканских СМИ заявил, что новую бронзовую скульптуру Салавата Юлаева планируют установить на историческом месте в Уфе в октябре 2027 года.