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18:58 (UTC+5), 13 Августа 2026

Стало известно, когда начнется отливка памятника Салавату Юлаеву

В правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по реставрации памятника Салавату Юлаеву с участием представителей Российской академии художеств.

Фото: Александр Обухов | администрация Главы РБ
Инсаф Хужабирганов
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Президент академии Василий Церетели отметил, что процесс реставрации идет в соответствии с планом, сейчас проходят необходимые процедуры, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

По словам Церетели, памятник будет установлен в срок, заявленный Главой республики. Он также рассказал, когда начнется отливка памятника.

«Все работы идут в рамках намеченных сроков, которые назвал Глава республики. Все детали скульптуры готовы к формовке. Параллельно с формовкой будет уже начинаться отливка. И это будет такой беспрерывный процесс, чтобы успеть всё сделать вовремя», — отметил Василий Церетели.

Ранее Глава республики Радий Хабиров на встрече с главными редакторами республиканских СМИ заявил, что новую бронзовую скульптуру Салавата Юлаева планируют установить на историческом месте в Уфе в октябре 2027 года.

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