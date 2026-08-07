В Башкирии ушел из жизни экс-глава Мелеузовского района Малик Вахитов

В Мелеузовском районе скончался бывший глава администрации Малик Вахитов. Он возглавлял район с 2003 по 2015 год. Печальную новость сообщил его преемник Забир Габдуллин.

«Малик Шакирович сделал многое для района, его жителей и всей республики, действительно служил нашему району. Для тех, кто в разные годы работал с ним рядом, он стал наставником в профессии. 13 лет поступательного развития под его руководством вывели Мелеузовский район в лидеры по многим отраслям», – отметил Забир Габдуллин.

Церемония прощания состоится завтра, 8 августа, в 12.00 в Мелеузовском дворце культуры.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования семье и близким Малика Вахитова.