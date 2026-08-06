«Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Жеребьёвка состоялась в Центризбиркоме. В процедуре участвовал член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

По мнению Карелина, ключевое в избирательной кампании — соблюдать правила, «честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат», оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми. Главное в политической борьбе — не определённый номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми, убежден сенатор.



Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин, в свою очередь, отметил, что содержательная программа партии, её реальные дела и достижения, работа с жителями намного важнее места в бюллетене.



«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно, на какой дорожке ты плывёшь — главное, показать результат. Мы формируем народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, несём ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.



Участниками жеребьёвки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.



Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Башкортостане Александр Мельников подчеркнул, что полученный номер не меняет главной задачи партии. Важно продолжать реализацию народной программы, выполнять наказы избирателей.

«Александр Карелин вытянул первый номер, и партия в бюллетене будет значиться под номером один. Первый номер — это, прежде всего, ответственность перед теми, кто ждёт от нас результата. Наша задача остается неизменной: реализовывать Народную программу, выполнять наказы избирателей и оправдывать доверие людей. Мы продолжаем работу на благо страны и каждого ее гражданина», — заявил Александр Мельников.



Напомним, на первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве с участием президента Владимира Путина, партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва — более 600 человек. В пятёрку лидеров списка вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.