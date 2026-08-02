Денис Добряков: «Башкирия — пример бережного отношения к памяти героев»

Председатель ДОСААФ России Денис Добряков после открытия бюста советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса в парке «Патриот» в интервью корреспонденту «Башинформа» отметил, что в Башкортостане уделяют большое внимание сохранению памяти о героях и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
— Я поражен тем, как в республике относятся к моим родным войскам и к тем людям, которые нас с вами защищают. Когда-то было время наших дедов, потом — наше время, а сейчас на линии огня находятся молодые ребята. И впереди всегда первые — десантники. Это те люди, которые знают, ради чего живут и ради чего идут в эту профессию, — сказал Денис Добряков. — Учебно-тренировочный комплекс, который мы сегодня открываем, — один из лучших в России. Благодарю Главу республики Радия Фаритовича Хабирова и всех жителей за такое отношение и к увековечению памяти о подвигах героев, и к воспитанию молодых десантников.
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