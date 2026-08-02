Понедельник, 3 Августа 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
Эксклюзив
16:35 (UTC+5), 02 Августа 2026

Денис Добряков: «Башкирия — пример бережного отношения к памяти героев»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Председатель ДОСААФ России Денис Добряков после открытия бюста советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса в парке «Патриот» в интервью корреспонденту «Башинформа» отметил, что в Башкортостане уделяют большое внимание сохранению памяти о героях и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

— Я поражен тем, как в республике относятся к моим родным войскам и к тем людям, которые нас с вами защищают. Когда-то было время наших дедов, потом — наше время, а сейчас на линии огня находятся молодые ребята. И впереди всегда первые — десантники. Это те люди, которые знают, ради чего живут и ради чего идут в эту профессию, — сказал Денис Добряков. — Учебно-тренировочный комплекс, который мы сегодня открываем, — один из лучших в России. Благодарю Главу республики Радия Фаритовича Хабирова и всех жителей за такое отношение и к увековечению памяти о подвигах героев, и к воспитанию молодых десантников.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 2
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru