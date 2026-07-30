Создателя мессенджера Telegram признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Создателя мессенджера Telegram включили в реестр под номером 6895.

Напомним, ранее «Телеграм» оштрафовали на 35 млн рублей.

*внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.