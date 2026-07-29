Указ Путина: Ольга Абрамова возглавит Удмуртию до новых выборов

Действующий руководитель Удмуртии Александр Бречалов досрочно прекратил свои полномочия и ушел в отставку по собственному желанию.
«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики», — говорится в указе президента.
Указ вступает в силу со дня его подписания, с 29 июля 2026 года.
Ольга Викторовна Абрамова родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртской АССР.
В 2018 году ее назначили министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. В 2021 году она стала зампредом правительства Удмуртии. С октября 2024 года Абрамова была назначена советником министра сельского хозяйства РФ.
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