Президент России поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. В своем обращении глава государства отметил заслуги военных моряков и подчеркнул, что сегодня набирает мощь морская составляющая ядерной триады.
«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей», — отметил президент.
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