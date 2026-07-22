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12:51 (UTC+5), 22 Июля 2026

Премьер-министр Башкирии сообщил о главных изменениях в законодательстве РФ

Башкортостану, наряду с другими регионами России, предстоит большая работа с учетом уже принятых ключевых изменений в федеральном законодательстве. Об этом в канале МАХ заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Фото: скриншот видео | оперативное совещание правительства РБ
Галина Бахшиева

Речь, в частности, идет о нескольких направлениях.

Здравоохранение

«Утвержден план работы до 2030 года, 15 блоков. Будем создавать центры здорового долголетия, усиливать профилактику, диспансеризацию, бороться с ожирением. Внедряем биотехнологии, нейродиагностику, работаем над когнитивными функциями», — рассказал Андрей Назаров.

Одновременно продолжается строительство инфраструктуры, направленной на сохранение репродуктивного здоровья. Задача — создать собственную базу лекарств и биомедицинских продуктов.

Министерству здравоохранения РБ уже поручено обеспечить участие республики в этой работе.
 
Искусственный интеллект

На данный момент в России утверждены 19 показателей по отраслям: от финансов до сельского хозяйства.

«Это часть национального плана внедрения ИИ по поручению президента РФ, — пояснил премьер-министр Башкортостана. — Обновлена стратегия цифровой трансформации до 2030 года. Поручил Минцифры проработать меры по реализации этих направлений».
 
Между тем, Башкортостан — в числе лучших на конкурсе «Студенческий стартап». Почти 2,2 тысячи студентов и аспирантов получат по 1 млн рублей. Конкурс проводился по семи направлениям.

«Через несколько месяцев — запуск новой очереди. Поручил госкомитету РБ по науке расширить представленность наших проектов и охватить все направления», — добавил Андрей Назаров.
 
Строительство в малых городах

Дополнительно 290 млн рублей выделят на субсидирование кредитов для застройщиков в малых городах по ставке 12% годовых. Минстрою РБ поручено проработать участие республики в этой программе.

Региональные законы
 
Госсобрание Башкортостана завершило весеннюю сессию. В общей сложности, приняты 88 законов. Среди них — награждение коллективов орденом Шаймуратова за вклад в оборону и производство техники, патриотический туризм в приоритетах, уточнена методика субвенций на образование.

«Прошу все ведомства оперативно принять подзаконные акты, чтобы законы заработали в полную силу», — подытожил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

О том, как Башкирия строит систему защиты детей от опасного контента, читайте в большом материале Башинформа.

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