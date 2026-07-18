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21:56 (UTC+5), 18 Июля 2026

Премьер-министр Башкирии посетил сабантуй в Абзелиловском районе

Глава республиканского кабмина посадил деревья и посетил подворье семей участников СВО.

Фото: Андрей Назаров | telegram-канал премьер-министра РБ Андрея Назарова
Инсаф Хужабирганов
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Как отметил премьер-министр Башкирии, сабантуй — это тот самый праздник, где особенно ясно чувствуется характер народа.

Глава республиканского кабмина прошёл по юртам, особое внимание привлекло подворье, организованное волонтёрами, матерями и близкими участников СВО. В рамках визита премьер-министр вместе с жителями посадил деревья. Он назвал это добрым символом продолжения жизни и памяти о сегодняшнем дне.

«На Сабантуе словно ненадолго вернулся в детство: запах травы, сельская суета, звонкие голоса, борьба куреш, кони, домашняя еда. Очень теплая атмосфера», — поделился впечатлениями Андрей Назаров.

Он высоко оценил работу администрации Абзелиловского района, отметив, что она выстроена системно и, главное, с вниманием к людям.

«Глава района Айрат Аминев год назад возглавил муниципалитет и держит бразды правления в руках крепко. Здесь умеют трудиться, беречь традиции и сообща двигаться вперед», — резюмировал премьер-министр.

Ранее Башинформ сообщал, что Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» пройдет в Сибае с 13 по 15 августа.

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