В ЦИК Башкортостана поступили документы партии «Новые люди» в депутаты Горсовета Уфы

18-20 сентября 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу. Одновременно с этим в Башкирии предстоит выбрать депутатов Госсобрания, горсовета Уфы и ряда сельсоветов.

Так, региональное отделение партии «Новые люди» в Республике Башкортостан провело конференцию, на которой были выдвинуты кандидаты на выборы депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан VI созыва. По итогам конференции партия выдвинула 27 кандидатов в депутаты Горсовета Уфы, а также одного кандидата на дополнительные выборы депутата Совета городского округа город Агидель по одномандатному избирательному округу № 10.

В числе выдвинутых кандидатов предприниматели, общественные деятели, руководители социально ориентированных организаций и представители различных профессиональных сфер, реализующие проекты, направленные на развитие городов и повышение качества жизни жителей республики. Общегородскую часть списка возглавил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин.

«Мы собрали сильную команду предпринимателей, общественных деятелей и руководителей социальных проектов — людей, которые уже сегодня работают на благо своих городов и готовы отстаивать интересы жителей», — отметил Руслан Давлетшин.

10 июля региональное отделение партии подало в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан. После рассмотрения документов ЦИК РБ примет решение о заверении списка кандидатов. В ближайшее время региональное отделение партии представит жителей республики кандидатов, их программы и ключевые инициативы, с которыми они идут на выборы.

Как ранее сообщал Башинформ, выборы готовят 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий. Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать 2 964 457 жителей республики, в том числе через сервис «Мобильный избиратель».