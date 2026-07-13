Глава Башкирии наградил участника проекта «Атайсал» Рафаэля Хакимова

Указом Главы РБ Рафаэль Маратович награжден за многолетний добросовестный труд и плодотворную общественную деятельность.

— Мы очень стремимся к тому, чтобы выходцы из нашей республики, которые достигли успехов в государственной службе, бизнесе, науке, не забывали нашу родину, мы гордились ими. Они нам помогают — для этого есть программа «Атайсал», мы всегда их привлекаем в этих рамках, — отметил Глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил достойный жизненный путь награждаемого, долгую трудовую биографию. Он пояснил, что Рафаэль Хакимов — выходец из Янаульского района, там и сейчас проживет его мама. Республика плотно сотрудничает с ним. В настоящее время Рафаэль Хакимов находится в отпуске в республике. Радий Хабиров поблагодарил Рафаэля Маратовича за сотрудничество, за то, что есть земляки, которыми можно гордиться.

— Проект «Атайсал» — единственный в России, который, помимо основной функции по благоустройству, объединяет земляков под одной целью. Вместе мы большая семья, этот проект подтверждает это. Мы будем делать всё, не снижая темпов, во благо нашей республики, - сказал Рафаэль Хакимов и поблагодарил руководство Башкирии.