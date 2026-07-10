Первый замминистра экономического развития Башкирии покинул свой пост

В ведомстве он курировал вопросы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития республики, мониторинга инвестиционной деятельности, координации реализации республиканских госпрограмм.

«15-летний марафон завершен. На прошлой неделе для меня финишировал самый длинный и насыщенный этап в моей карьере — путь от рядового специалиста до первого заместителя министра. Более 10 направлений работы, сотни докладов, презентаций, буклетов, отчетов, прогнозов, программ и дорожных карт. За эти годы накоплен стальной фундамент: более 500 суббот, проведенных в работе, и свыше 300 дней неиспользованного отпуска. Это не цена успеха, это его основа. Тот багаж выносливости и компетенций, который невозможно получить в бизнес-школе, его можно только прожить», — прокомментировал Айрат Фахретдинов.

Фахретдинов окончил УГАТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году трудился специалистом автотехнической экспертизы, ИП Саттаров Р.Н., в 2011 году работал специалистом отдела продаж ООО «Мэнпауэр СиАйЭс».

В 2011–2015 гг. — ведущий специалист-эксперт отдела подрядных торгов, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт отдела мониторинга закупок и взаимодействия со СМИ, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, нормирования и обоснования бюджетных затрат госкомитета РБ по размещению госзаказов.

В 2015–2016 гг. — начальник отдела мониторинга и развития госпрограмм министерства экономического развития РБ. В 2016–2017 годах — начальник Управления инвестиционной деятельности минэкономразвития РБ; и. о. заместителя министра экономического развития РБ.

С декабря 2017 года по август 2020 года — заместитель министра экономического развития РБ (затем преобразованного в министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ), с августа — первый замглавы ведомства.

Является заслуженным экономистом Башкирии, награжден множеством почетных грамот и благодарственных писем.