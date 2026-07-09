Башкирия нашла баланс между выгодным региону и стране в целом – мнение

Высокая позиция отражает интенсивность международных контактов республики и последовательную работу по развитию промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, экспортных направлений и гуманитарных связей с дружественными государствами. В 2026 году Башкортостан активно развивает взаимодействие с Беларусью, Абхазией, Узбекистаном и Таджикистаном, продвигая совместные индустриальные, инфраструктурные и логистические проекты.

Позицию Главы Башкирии в рейтинге прокомментировали эксперты. Кандидат политических наук, доцент кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов считает, что Башкортостан входит в число наиболее активных российских регионов на международном направлении, особенно если сотрудничество касается Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Абхазии.

«С ними Башкирия на максимально возможном уровне раскрывает конкурентные преимущества, охватывая разные сферы взаимовыгодного партнёрства — от промышленной кооперации до социально-культурных проектов. Но потенциал сотрудничества, конечно, не исчерпан.

Второе место Радия Хабирова в сводном рейтинге международной активности за первое полугодие 2026 года подтверждает, что республика последовательно расширяет внешние связи и использует их как инструмент экономического развития, привлечения инвестиций и продвижения региональных проектов.

Республика нашла баланс между тем, что выгодно региону и стране в целом. Такой подход строится на формулировке чётких приоритетов и разработке «дорожных карт». Это позволяет избежать распыления ресурсов и получить мультипликативный эффект на всех уровнях», – уверен Артур Сулейманов.

Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Александр Купцов заявил, что Башкортостан концентрирует вокруг себя значительную часть союзной и евразийской повестки.

По мнению эксперта, высокие позиции Радия Хабирова в рейтинге международной активности отражают не столько интенсивность зарубежных контактов, сколько их практическую отдачу.

«За последние годы Башкирия выстроила устойчивые связи сразу с несколькими дружественными государствами, причем сотрудничество развивается вокруг конкретных проектов, — подчеркнул Купцов. — Индустриальные парки, новые логистические маршруты, производственная кооперация, инвестиции и гуманитарные инициативы постепенно формируют долгосрочную модель международной работы региона.

Важно и то, что республика последовательно расширяет географию такого взаимодействия. Абхазия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь — по каждому из этих направлений речь идет уже не о разовых визитах или подписании соглашений, а о реализации совместных проектов и создании постоянных механизмов сотрудничества. Именно способность переводить международные контакты в реальные экономические и инфраструктурные результаты сегодня становится главным показателем эффективности внешней деятельности региона.

Поэтому второе место в сводном рейтинге международной активности за первое полугодие 2026 года выглядит закономерным. Башкирия использует международную повестку как инструмент собственного развития, одновременно укрепляя внешнеэкономические позиции России на пространстве дружественных государств».