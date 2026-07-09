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11:33 (UTC+5), 09 Июля 2026

Башкирия нашла баланс между выгодным региону и стране в целом – мнение

По итогам сводного рейтинга международной активности глав российских регионов за первое полугодие 2026 года, подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров занял второе место.

Артур Сулейманов
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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Высокая позиция отражает интенсивность международных контактов республики и последовательную работу по развитию промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, экспортных направлений и гуманитарных связей с дружественными государствами. В 2026 году Башкортостан активно развивает взаимодействие с Беларусью, Абхазией, Узбекистаном и Таджикистаном, продвигая совместные индустриальные, инфраструктурные и логистические проекты.

Позицию Главы Башкирии в рейтинге прокомментировали эксперты. Кандидат политических наук, доцент кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов считает, что Башкортостан входит в число наиболее активных российских регионов на международном направлении, особенно если сотрудничество касается Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Абхазии.

«С ними Башкирия на максимально возможном уровне раскрывает конкурентные преимущества, охватывая разные сферы взаимовыгодного партнёрства — от промышленной кооперации до социально-культурных проектов. Но потенциал сотрудничества, конечно, не исчерпан.
Второе место Радия Хабирова в сводном рейтинге международной активности за первое полугодие 2026 года подтверждает, что республика последовательно расширяет внешние связи и использует их как инструмент экономического развития, привлечения инвестиций и продвижения региональных проектов.
Республика нашла баланс между тем, что выгодно региону и стране в целом. Такой подход строится на формулировке чётких приоритетов и разработке «дорожных карт». Это позволяет избежать распыления ресурсов и получить мультипликативный эффект на всех уровнях», – уверен Артур Сулейманов.

Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Александр Купцов заявил, что Башкортостан концентрирует вокруг себя значительную часть союзной и евразийской повестки.

По мнению эксперта, высокие позиции Радия Хабирова в рейтинге международной активности отражают не столько интенсивность зарубежных контактов, сколько их практическую отдачу.

«За последние годы Башкирия выстроила устойчивые связи сразу с несколькими дружественными государствами, причем сотрудничество развивается вокруг конкретных проектов, — подчеркнул Купцов. — Индустриальные парки, новые логистические маршруты, производственная кооперация, инвестиции и гуманитарные инициативы постепенно формируют долгосрочную модель международной работы региона.
Важно и то, что республика последовательно расширяет географию такого взаимодействия. Абхазия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь — по каждому из этих направлений речь идет уже не о разовых визитах или подписании соглашений, а о реализации совместных проектов и создании постоянных механизмов сотрудничества. Именно способность переводить международные контакты в реальные экономические и инфраструктурные результаты сегодня становится главным показателем эффективности внешней деятельности региона.
Поэтому второе место в сводном рейтинге международной активности за первое полугодие 2026 года выглядит закономерным. Башкирия использует международную повестку как инструмент собственного развития, одновременно укрепляя внешнеэкономические позиции России на пространстве дружественных государств».
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