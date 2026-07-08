Премьер-министр РБ Андрей Назаров сообщил в соцсетях о встрече с коллегами из налоговых служб стран СНГ, где обсуждалось, сделать налоги удобнее для людей и бизнеса. Участвуют делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Узбекистана и Беларуси.



«В Башкортостане мы постепенно уходим от логики жесткого контроля и делаем упор на сервис. За 5 месяцев поступило больше 240 млрд рублей налогов - почти на 12% выше, чем годом ранее. В МФЦ доступно 30 налоговых услуг, мы первыми в стране запустили электронный ИНН, почти все декларации уже подаются онлайн, - отметил Андрей Назаров. - Сегодня также подписали соглашение об информационном взаимодействии между Правительством республики и УФНС по Башкортостану. Это нужно, чтобы точнее видеть поступления в бюджет, быстрее обмениваться данными и эффективнее работать с доходами республики.

МФЦ, цифра, обратная связь и искусственный интеллект в одной связке дают предсказуемость и справедливость. Наша цель — чтобы общение с государством было простым и понятным».