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10:17 (UTC+5), 08 Июля 2026

В Башкирии обсудили, как сделать налоги удобнее для людей и бизнеса

Фото: Андрей Назаров | соцсети
Сергей Николаев
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Премьер-министр РБ Андрей Назаров сообщил в соцсетях о встрече с коллегами из налоговых служб стран СНГ, где обсуждалось, сделать налоги удобнее для людей и бизнеса. Участвуют делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Узбекистана и Беларуси.
 
«В Башкортостане мы постепенно уходим от логики жесткого контроля и делаем упор на сервис. За 5 месяцев поступило больше 240 млрд рублей налогов - почти на 12% выше, чем годом ранее. В МФЦ доступно 30 налоговых услуг, мы первыми в стране запустили электронный ИНН, почти все декларации уже подаются онлайн, - отметил Андрей Назаров. - Сегодня также подписали соглашение об информационном взаимодействии между Правительством республики и УФНС по Башкортостану. Это нужно, чтобы точнее видеть поступления в бюджет, быстрее обмениваться данными и эффективнее работать с доходами республики.  
МФЦ, цифра, обратная связь и искусственный интеллект в одной связке дают предсказуемость и справедливость. Наша цель — чтобы общение с государством было простым и понятным».

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