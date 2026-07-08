Глава Башкирии встретился с новым прокурором республики

Руководителю региона его представил заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин.
«Иван Владимирович — опытный и компетентный руководитель. Считаю, что с его приходом прокуратура республики добьётся новых успехов. Самая главная задача, которая стоит перед главой ведомства, — это организация работы коллектива и взаимодействия с органами власти и жителями. В целом все наши действия будут направлены на то, чтобы содействовать социально-экономическому развитию региона», — отметил Николай Шишкин.
Глава республики поздравил нового прокурора с назначением на должность и пожелал ему успехов в трудовой деятельности.
«Башкортостан — крупный многонациональный регион. Задач впереди много, важнейшая из них — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, мы прилагаем все усилия для стабильной работы экономики и социальной сферы, активно участвуем в реализации национальных проектов и других федеральных программ, — подчеркнул Радий Хабиров. — Для этого необходимо и дальше обеспечивать соблюдение законности на каждом ответственном участке. Наша с вами общая задача — способствовать сохранению социальной стабильности и спокойствия наших граждан, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне».
В этот же день Радий Хабиров принял участие в совещании прокуратуры Башкортостана по случаю назначения нового руководителя ведомства. Николай Шишкин представил Ивана Грибова коллективу и обозначил приоритетные направления работы. В свою очередь Иван Грибов выразил уверенность в эффективном взаимодействии с республикой и успешном решении стоящих перед ведомством задач.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Иван Грибов назначен прокурором Республики Башкортостан указом Президента России от 28 июня 2026 года.
Справка
Иван Владимирович Грибов родился в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. Окончил Саратовскую государственную академию права. Ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
В органах прокуратуры служит с 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы Пензенской области, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики, прокурора Псковской области, прокурора Владимирской области.
За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу». Указом президента России Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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