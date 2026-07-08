Глава Башкирии встретился с новым прокурором республики

Руководителю региона его представил заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин.

«Иван Владимирович — опытный и компетентный руководитель. Считаю, что с его приходом прокуратура республики добьётся новых успехов. Самая главная задача, которая стоит перед главой ведомства, — это организация работы коллектива и взаимодействия с органами власти и жителями. В целом все наши действия будут направлены на то, чтобы содействовать социально-экономическому развитию региона», — отметил Николай Шишкин.

Глава республики поздравил нового прокурора с назначением на должность и пожелал ему успехов в трудовой деятельности.

«Башкортостан — крупный многонациональный регион. Задач впереди много, важнейшая из них — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, мы прилагаем все усилия для стабильной работы экономики и социальной сферы, активно участвуем в реализации национальных проектов и других федеральных программ, — подчеркнул Радий Хабиров. — Для этого необходимо и дальше обеспечивать соблюдение законности на каждом ответственном участке. Наша с вами общая задача — способствовать сохранению социальной стабильности и спокойствия наших граждан, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне».

В этот же день Радий Хабиров принял участие в совещании прокуратуры Башкортостана по случаю назначения нового руководителя ведомства. Николай Шишкин представил Ивана Грибова коллективу и обозначил приоритетные направления работы. В свою очередь Иван Грибов выразил уверенность в эффективном взаимодействии с республикой и успешном решении стоящих перед ведомством задач.