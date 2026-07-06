Президент Абхазии вручил Главе Башкирии высшую награду

Президент Абхазии Бадра Гунба наградил Главу Башкирии Радия Хабирова высшим государственным орденом страны «Честь и слава» II степени за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан, социально-экономическое развитие Абхазии и активную поддержку. Награду руководителю региона вручили во время рабочей поездки в дружественную страну. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил потенциал дальнейшего развития взаимоотношений с Абхазией.