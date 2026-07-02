Ирина Панькина: «Системные решения – ответ на беспрецедентные вызовы»

Ирина Александровна, выделите самые важные, на ваш взгляд, законы этого созыва.

Депутаты Госдумы законодательно обеспечили интеграцию сразу четырех новых регионов, работали в условиях фундаментальных изменений в геополитике, проведения специальной военной операции, масштабного санкционного давления на Россию, обострения миграционного вопроса. Все эти факторы требовали мобилизации правовой системы для того, чтобы она могла обеспечивать наши суверенитет и безопасность, а также социальную стабильность России в этот нелегкий период глобальных трансформаций.



Подчеркну, что работа всегда выстраивается исходя из стратегических ориентиров, заданных в ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию.



Одно из важнейших направлений – это выполнение всех социальных обязательств государства, в том числе рост МРОТ, пенсий, пособий, зарплат, который мы закладываем при рассмотрении и утверждении федерального бюджета. Большой акцент делается на защите детства, материнства, многодетных, а также молодых семей.



В приоритете – поддержка участников СВО и их семей. Всего с 2022 года принято уже 168 законов, включая различные выплаты, пособия, денежные компенсации, бесплатную юридическую помощь, льготы по кредитам, квоты на поступление в вузы и многое другое.



Учитывая, что мы оказались в условиях беспрецедентного санкционного давления, мы обеспечили законодательную базу, которая бы позволила поддержать российский бизнес, снизить административную и финансовую нагрузку на него.

Расскажите об особенностях работы в Комитете по госстроительству и законодательству. Над какими законопроектами трудитесь в комитете, за какие вопросы отвечаете?

Четверть всех законопроектов, которые находятся на рассмотрении Госдумы, проходят через наш комитет. Я курирую блок уголовной политики, часть административного законодательства, а также отдельные вопросы организации судебной системы. Очень ответственное направление.



В этом созыве нами была проделана большая работа по интеграции новых регионов в единое правовое пространство нашей страны, в частности, по линии бесплатной юридической помощи, уголовно-исполнительной системы. Мы разработали законы о применении уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ на новых территориях, о создании там же федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Всего по интеграции новых регионов в единое правовое, социальное, экономическое пространство России Госдума приняла порядка 70 базовых законов. Отмечу, что работа в данном направлении была завершена в конце 2025 года, то есть у нас на это ушло чуть более трех лет.

Современные вызовы. Насколько парламентарии оперативно отвечают на них?

Современные вызовы – это обеспечение кибербезопасности и борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. Ранее киберпреступность ежегодно показывала рост около 30%. Однако после принятия комплекса законодательных мер был отмечен спад цифровых преступлений в 2025 году на 12%, что уже является хорошим показателем.



Сыграли роль самозапрет на выдачу кредитов, которым воспользовались уже около 30 млн россиян, самозапрет на выдачу сим-карт, который установили более 1,8 млн граждан, период охлаждения при оформлении кредита, маркировка входящих звонков. Недавно мы приняли второй правительственный пакет, содержащий новый комплекс мер.



Дополнительным инструментом для борьбы с массовыми хищениями стал закон об уголовной ответственности дропперов, то есть тех, кто помогает преступникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства.



Отмечу также меры по обеспечению защиты персональных данных наших граждан. Принят пакет законов, соавтором которых я являюсь, благодаря которым у операторов, обрабатывающих персональные данные, появились дополнительные обязанности.

Ирина Александровна, вы активно занимаетесь вопросами безопасного детства на законодательном уровне. Расскажите об этом?

Важно защитить наших детей от деструктивного влияния в интернете. Нами разработан пакет законов, которые запрещают проведение онлайн-трансляций, демонстрирующих противоправное, опасное поведение. Была введена обязанность соцсетей выявлять и удалять такой контент, и установлена серьезная ответственность вплоть до уголовной.



В конце прошлого года был принят закон, соавтором которого я являюсь, об установлении пожизненного лишения свободы для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение террористических и диверсионных преступлений.

Вы также активно занимаетесь вопросом поиска пропавших без вести бойцов из нашей республики. Можете рассказать об этом подробнее?

С самого начала проведения СВО мы ведем пусть не всегда публичную, но активную совместную работу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации по вопросам поиска без вести пропавших участников СВО и, в отдельных ситуациях, когда это возможно, включения наших бойцов в списки на обмен и вызволение их из плена.



По поручению Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова создана постоянно действующая рабочая группа по поиску без вести пропавших участников СВО. Мне доверено ее возглавить. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель республики, чей близкий пропал в ходе специальной военной операции, точно знал, куда ему нужно прийти, какие данные сообщить и какие документы взять с собой.

Вы возглавляете Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России. Какие у него направления деятельности?

Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России – крупнейшее профессиональное сообщество, занимающееся оказанием бесплатной юридической помощи. Вместе со своей командой активно занимаюсь повышением качества оказываемой жителям нашей республики безвозмездной правовой помощи. Мы открыли местные отделения АЮР в каждом муниципалитете Башкортостана, проводим свыше 10 тысяч консультаций ежегодно. Так, в 2025 году правовую помощь получили 12 654 жителя Башкортостана. Особое внимание уделяем защитникам Отечества и их близким – 36,5% от всех обратившихся. Цифры с каждым годом растут, и это значит, что наша работа востребована и нам доверяют.



Важные направления – правовое просвещение, развитие юридической науки, в том числе с помощью специальных проектов нашего отделения – «Школа молодого юриста», «Безопасный интернет», «Цифровая безопасность для лиц старшего поколения Республики Башкортостан».