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20:30 (UTC+5), 01 Июля 2026

Делегация Башкирии прибыла в Абхазию

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
Инсаф Хужабирганов

Делегация Башкирии, которую возглавляет Глава республики Радий Хабиров, прибыла в Абхазию. Хабиров сообщил, что впервые делегация региона прилетела в обновленный аэропорт Сухума прямым рейсом из Уфы.

«Абхазия — стратегический союзник Российской Федерации, а для Башкортостана это братская республика, с которой нас связывают очень теплые отношения, и надёжный партнёр, — сказал Радий Хабиров. — В мае мы запустили прямой рейс между Уфой и Сухумом. Это важный импульс для развития туристической сферы и, конечно, деловых связей. Очень этого ждём. Кроме туризма мы укрепляем сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, других сферах».

В рамках визита делегации Башкирии планируется встреча Радия Хабирова с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Братские республики подпишут новое соглашение — Уфа и Сухум станут городами-побратимами. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия и Абхазия расширят сотрудничество в торговле, науке и туризме.

Глава Башкирии Радий Хабиров соцсетиГлава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
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