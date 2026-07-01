В Агидели Башкирии назначили нового начальника отдела МВД

В Башкирии назначили нового руководителя отделения МВД России по городу Агидели. Должность занял подполковник полиции Марсель Гиндуллин, сообщил мэр города Денис Ирназаров.
Ранее Марсель Гиндуллин занимал должность заместителя начальника полиции отдела МВД России по Ишимбайскому району. Зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель.
«Состоялась рабочая встреча, в ходе которой мы обсудили актуальные вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка и безопасности на территории нашего города. Наметили планы по дальнейшей работе», — сообщил Ирназаров.
Ранее был назначен новый начальник Главного управления МЧС России по Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.