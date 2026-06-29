Радий Хабиров объяснил, почему возглавил список «Единой России» от Башкирии

На оперативном совещании правительства в ЦУРе руководитель региона прокомментировал своё решение и сразу пресёк возможные домыслы о своей дальнейшей политической карьере.
«Я принял решение сам возглавить список партии "Единая Россия". Наверное, по-другому и нельзя, мы с моими соратниками вместе работаем. Но я сразу хочу сказать: я не предполагаю избираться в Государственную Думу. А то начнете сейчас придумывать опять», - подчеркнул руководитель региона.
Глава Башкирии также обратил внимание на ключевую мысль, прозвучавшую в выступлении президента России Владимира Путина на съезде. Глава государства заявил, что долг партии - сделать всё для победы в специальной военной операции. Эта задача полностью созвучна курсу Башкирии. Напомним, основной идеей Послания Радия Хабирова Госсобранию республики в начале 2026 года стал девиз «Всё для Победы!».
«На съезде выступил президент. И он сказал фразу, которая запала мне в душу: призвал всех работать для Победы. Мы идем в одном русле с нашим президентом. Все для Победы, так и будем делать», - отметил Глава Башкирии.
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