Радий Хабиров объяснил, почему возглавил список «Единой России» от Башкирии

На оперативном совещании правительства в ЦУРе руководитель региона прокомментировал своё решение и сразу пресёк возможные домыслы о своей дальнейшей политической карьере.

«Я принял решение сам возглавить список партии "Единая Россия". Наверное, по-другому и нельзя, мы с моими соратниками вместе работаем. Но я сразу хочу сказать: я не предполагаю избираться в Государственную Думу. А то начнете сейчас придумывать опять», - подчеркнул руководитель региона.

Глава Башкирии также обратил внимание на ключевую мысль, прозвучавшую в выступлении президента России Владимира Путина на съезде. Глава государства заявил, что долг партии - сделать всё для победы в специальной военной операции. Эта задача полностью созвучна курсу Башкирии. Напомним, основной идеей Послания Радия Хабирова Госсобранию республики в начале 2026 года стал девиз «Всё для Победы!».

«На съезде выступил президент. И он сказал фразу, которая запала мне в душу: призвал всех работать для Победы. Мы идем в одном русле с нашим президентом. Все для Победы, так и будем делать», - отметил Глава Башкирии.