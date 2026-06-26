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12:56 (UTC+5), 26 Июня 2026

Президент России установил предельную штатную численность МЧС

Глава государства подписал указ об увеличении численности Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Из документа следует, что Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС в количестве 307 101 человек, в том числе:

  • военнослужащих спасательных воинских формирований — 7888 человек;
  • личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы — 264 609 человек, из них 7000 военных, сотрудников — 144 846 человек и лиц, не имеющих специальных и воинских званий, — 112 763 человека;
  • федеральных государственных гражданских служащих — 5370 человек;
  • работников — 29 234 человека.

Кроме того, правительству поручено предусмотреть выделение МЧС РФ необходимых средств для реализации указа, который размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

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