Президент России установил предельную штатную численность МЧС

Из документа следует, что Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС в количестве 307 101 человек, в том числе:

военнослужащих спасательных воинских формирований — 7888 человек;

личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы — 264 609 человек, из них 7000 военных, сотрудников — 144 846 человек и лиц, не имеющих специальных и воинских званий, — 112 763 человека;

федеральных государственных гражданских служащих — 5370 человек;

работников — 29 234 человека.

Кроме того, правительству поручено предусмотреть выделение МЧС РФ необходимых средств для реализации указа, который размещён на сайте официального опубликования правовых актов.