Право должно быть понятным и защищать экономику и людей — Назаров

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поделился в своих соцсетях впечатлениями и итогами встреч на Петербургском юридическом форуме.
«Сегодня работал модератором на деловом завтраке, темой которого стала репутация международного права. И выбрана она не случайно. Мы видим, что прежние понятные правила дают трещину. Все чаще отдельные страны сами придумывают себе правила и требуют, чтобы остальные им следовали. Как точно сказал один из участников дискуссии, в мире начинает доминировать не сила права, а кулак международного права. Для России это не теория. Мы на себе чувствуем санкции, двойные стандарты, политически мотивированные решения. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия будет последовательно защищать свой суверенитет и оставаться гарантом международной стабильности. Башкортостану это важно. Мы сотрудничаем с 118 странами, сегодня больше развиваем связи с азиатскими партнерами. Но главное неизменно. Соглашения должны работать, право должно быть понятным, а интересы людей и экономики — несомненно защищены. Диалог получился предметным. Договорились о конкретных шагах», — написал глава башкирского кабмина.
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