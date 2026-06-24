В России бизнесу отсрочили нагрузку по НДС

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которым предусматривается отсрочка дальнейшего снижения порога доходов бизнеса для перехода с упрощённой системы налогообложения на НДС до 2029 года. Ещё на два года порог сохраняется на уровне 20 млн руб.
В обосновании приводятся следующие расчёты: если в течение налогового периода у организации или ИП на УСН за 2026-2029 годы сумма доходов превысила 20 млн руб. в год, 15 млн за 2030, 10 млн за 2031, то такие субъекты бизнеса, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС. Сейчас законодательством предусмотрены следующие сроки: 20 млн руб. за 2026 год, 15 млн за 2027, 10 млн за 2028 и последующие годы.
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