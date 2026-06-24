Госдума рассмотрит проект по аннулированию испытательного срока

В Госдуме прошёл первое чтение законопроект о стажировке, сообщили в пресс-службе российского парламента. Предполагается, что максимальный срок составит 6 месяцев. Со стажёрами будет заключаться временный трудовой договор, обеспечивающий социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ. Если после стажировки стажёров приглашают остаться на постоянную работу, испытательный срок не устанавливается.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Как отмечено в пояснительной записке, принятие таких поправок в Трудовой кодекс РФ создаст дополнительные стимулы для трудоустройства выпускников по специальности. Также предполагается, что работодатели будут реже отказывать в трудоустройстве кандидатам без опыта работы. Ускорить принятие этого законопроекта поручил президент России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.