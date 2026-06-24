Госдума рассмотрит проект по аннулированию испытательного срока

В Госдуме прошёл первое чтение законопроект о стажировке, сообщили в пресс-службе российского парламента. Предполагается, что максимальный срок составит 6 месяцев. Со стажёрами будет заключаться временный трудовой договор, обеспечивающий социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ. Если после стажировки стажёров приглашают остаться на постоянную работу, испытательный срок не устанавливается.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Как отмечено в пояснительной записке, принятие таких поправок в Трудовой кодекс РФ создаст дополнительные стимулы для трудоустройства выпускников по специальности. Также предполагается, что работодатели будут реже отказывать в трудоустройстве кандидатам без опыта работы. Ускорить принятие этого законопроекта поручил президент России.