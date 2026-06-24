Госдума приняла в первом чтении законопроект по спасению «Почты России»

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты РФ в части уточнения деятельности в области почтовой связи в России.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Почта России» — стратегическое предприятие, решающее важные социальные задачи». При этом подчеркнул, что законопроект направлен на «спасение „Почты России“».

«Сокращается большое количество почтовых отделений, мизерная заработная плата у почтальонов. Ситуация тяжелейшая», — заявил Володин.

Задача — сохранить отделения «Почты России», где бы они ни находились. Для более 30 млн россиян, проживающих в малонаселенных пунктах, почта обеспечивает доступ к товарам первой необходимости и государственным сервисам.

«…Более 8 млн пенсионеров получают через нее пенсии с доставкой на дом», — добавил председатель Госдумы. — …Мы направим законопроект вновь в регионы, учитывая, что он совместного ведения. Попросим, чтобы наши коллеги в регионах обсудили его вместе с представителями Почты, собрались с почтальонами, с филиалами "Почты России"».

Законопроектом предусматривается, в частности:

— обеспечение приема электронных средств платежа в пользу организаций федеральной почтовой связи без взимания соответствующего вознаграждения кредитных организаций;

— направление платежных документов за жилое помещение и ЖКУ в электронной форме на единый портал Госуслуг;

— закрепление возможности размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах;

— определение статуса информационной системы организации федеральной почтовой связи, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме;

— обеспечение возможности привлечения АО «Почта России» юридических лиц, ИП для обработки и доставки почтовых отправлений;

— создание цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц в целях направления им юридически значимых и иных сообщений;

— оптимизация графиков работы отделений почтовой связи и др.

Рассмотреть законопроект во втором чтении планируется 8 июля. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, сообщается на сайте Госдумы.

Как сообщал Башинформ, вопросы модернизации отделений «Почты России» обсуждали ранее на оперативном совещании правительства Башкирии.